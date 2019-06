Willow wird acht Jahre alt Liebevoll und "blamabel"! Pink feiert den Geburtstag ihrer Tochter

Sportlicher Kindergeburtstag

Doch damit nicht genug. Denn offenbar feierte das Mädchen seinen Kindergeburtstag recht sportlich in der "Tempest Freerunning Academy", in der Freeruning und Parkour gelehrt und trainiert wird. Und da zeigte Mama Pink gleich mal, was sie aus akrobatischer Sicht so alles draufhat. In einem Video ist zu sehen, wie sie erst noch mit den Knien am Reck hängt und dann elegant nach unten springt. Am Rand steht Willow und staunt. "Wenn Mama dich auf deiner eigenen Geburtstagsparty in Verlegenheit bringt", kommentiert Pink den Clip selbstironisch.