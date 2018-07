"Willkommen in Los Angeles" Die Promis feiern den Wechsel von LeBron James zu den Lakers

Nur zwei Hollywood-Stars freuen sich vor allem für das Team Boston Celtics. Denn LeBron James' Weggang dürfte für sein bisheriges Team Cleveland einen herben Verlust bedeuten und somit die Chancen in der amerikanischen Eastern Conference für den Gegner Boston Celtics deutlich verbessern. Mark Wahlberg (47, "Ted"), gebürtig aus Boston, postete gleich ein sexy Foto, auf dem er oberkörperfrei eine Siegespose einnimmt und kommentiert: "Glückwunsch an LeBron James zum Wechsel zu den Lakers. Die Celtics werden jetzt den Osten für lange Zeit anführen", dazu den Hashtag "all the way up" (auf Deutsch: "Ganz nach oben").

Schauspieler Chris Rock (53, "Kindsköpfe") verzichtete ganz auf eine Gratulation an James und wandte sich via Twitter nur an das Bostoner Team: "Glückwunsch an die Boston Celtics, Champions der Eastern Conference im kommenden Jahr."