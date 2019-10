In Moskau macht Booker nun dort weiter, wo er nach drei Jahren in München mit zwei Meisterschaften (113 BBL-Spiele mit durchschnittlich 11,3 Punkten) aufgehört hat. An den ersten drei Euroleague-Spieltagen erzielte der athletische Center im Schnitt 12 Punkte und holte 5,7 Rebounds. Nun heißt es also im Audi Dome: Welcome back, Book! So wurde der 28-Jährige von seinen Mitspielern genannt. "Wir haben uns sehr gut verstanden, ein klasse Kerl", sagte Maodo Lo.