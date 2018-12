"Willkommen 2019" im ZDF Mandy Capristo läutet mit den Village People das neue Jahr ein

Um Mandy Capristo (28, "The Way I Like It") war es musikalisch in letzter Zeit eher ruhig. Die Sängerin, die 2006 im Rahmen der Castingshow "Popstars" Mitglied der Girlgroup Monrose wurde, versuchte sich als Solokünstlerin namens Grace Capristo sowie als Musical-Darstellerin in "Aladdin". Jetzt meldet sie sich mit altem Namen und neuer Single zurück - und das pünktlich zum Jahreswechsel.