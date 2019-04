München - Die Münchnerin Jeanette Mühlmann sitzt an einem Holztisch in ihrem Garten und stützt den Kopf in die Hände. Dann blickt sie auf und sagt: "Wissen Sie, die Leute jammern immer erst, wenn es zu spät ist." Für die Bäume auf dem Nachbargrundstück an der Würmseestraße will sie es nicht zu spät werden lassen. Und auch nicht für die anderen bedrohten Bäume überall in der Stadt.