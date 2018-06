"Will & Grace"-Star Debra Messing musste zu Beginn ihrer Karriere falsche Brüste tragen

Debra Messing (49) ist den meisten wohl als Comedy-Ikone aus ihrer Hauptrolle in der Sitcom "Will & Grace" bekannt. Allerdings war ihr Einstieg in die Branche alles andere als lustig. Auch sie war auf gewisse Weise einer sexuellen Nötigung ausgesetzt. In der Sonderausgabe "Actors on Actors" (zu dt. Schauspieler über Schauspieler) der Zeitschrift "Variety" erzählt sie an der Seite von Sharon Stone, wie sie zu Beginn ihrer Karriere einigen TV-Führungskräften ausgeliefert war.