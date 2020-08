Will FC Barcelona verlassen Das Messi-Beben bietet Chancen für beide Seiten

Wird der 33-Jährige also nach 20 Jahren bei den Blaugrana endlich flügge? Na ja, so genau kann diese Frage aktuell noch niemand seriös beantworten. Die Barça-Bosse um den umstrittenen Präsident Josep Maria Bartomeu bestätigten zwar den Erhalt des Briefs sowie dessen Inhalt und damit auch die Existenz jener besonderen Klausel. Der Haken: Die entsprechende Frist ist am 10. Juni ausgelaufen. Dadurch greift wieder die festgeschriebene Ablösesumme von 700 Millionen Euro. Messis Anwälte halten dagegen, dass sich die Saison durch die Corona-Zwangspause verlängert habe und damit auch die Frist für die einseitige Kündigung. Es droht also eine gerichtliche Auseinandersetzung und im schlimmsten Fall ein unwürdiger Rosenkrieg.