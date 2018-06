Erholt sich Melania von einer Operation?

Eine ernstere Note bekamen die Gerüchte jedenfalls in der Nacht zu Montag. Melania werde nicht mit zu den nahenden Gipfeln nach Kanada und Singapur reisen, hieß es überraschend. Der G7 ist Ende dieser Woche in Kanada, 2017 waren die Trumps gemeinsam beim Gipfel auf Sizilien. Das Treffen mit Nordkorea soll am 12. Juni in Singapur sein, und das ist noch ein Stück hin. Eine Absage käme früh. Am 14. Mai hatte sich die First Lady zu einer Operation wegen Problemen mit der Niere in ein Militärkrankenhaus begeben (AZ berichtete). Am 19. Mai soll sie dann ins Weiße Haus zurückgekehrt sein.