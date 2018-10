Wilde Heimat Die Bekassine

Die Wiedervernässung ehemaliger Moorstandorte und eine naturschonende landwirtschaftliche Nutzung sind für den Schutz der Art von zentraler Bedeutung. Jedes Frühjahr bietet Niederbichler Führungen zur abendlichen Bekassinenbalz ins Ampermoos an.

Die Bekassine hat nämlich noch ein außergewöhnliches Verhalten zu bieten, sie meckert! Bei der Balz steigt das Männchen hoch in den Himmel, stürzt nach unten und spreizt dabei die äußeren Schwanzfedern. Durch den Luftzug fangen diese an zu vibrieren - und erzeugen einen Laut der an das Meckern einer Ziege erinnert.

Mit etwas Glück kann man eine durchziehende Bekassine am kommenden Sonntag beobachten, wenn der Landshuter LBV und der Bund Naturschutz unter der Leitung von Christian Brummer zur Exkursion "Vögel aus dem Norden auf Zwischenrast" einladen. Die Exkursion beginnt am 7. Oktober um 10 Uhr in Eching am Parkplatz vom Gasthaus "Forster am See".