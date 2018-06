Wildcard-Gewinnerin "Da bin ich einfach anders" – Nadine steht im Finale

Dass bei der Prüfung was schiefläuft, davon ist bei der jungen Frau aus Fürstenfeldbruck nicht auszugehen. Nadine ist selbstbewusst und weiß, was sie will. Das zeigt sie auch auf dem Laufsteg in der Therme Erding. Drei Modenschauen. Drei unterschiedliche Outfits. Dreimal perfekt in Szene gesetzt von Nadine.