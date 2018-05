Die Termine für die noch verbleibenden Wildcard-Events:

24. Juni: Therme Erding

07.-08. Juli: Kaiserwinkl

21. Juli: Foto Video-Sauter

03. August: Flughafen München

Das heißt: Nach dem letzten Event am Flughafen werden fünf Nachwuchsmodels den Einzug ins Finale per Wildcard gemeistert haben. Danach sind noch sechs Endrundenplätze zu vergeben. Wer die bekommt und am 14. September im glamourösen Silbersaal des Deutschen Theaters um die begehrte Modelkrone mitkämpfen wird, entscheidet auch ihr!

Am 15. August starten 15 Kandidatinnen der aktuellen TOP 30 ins Onlinevoting – und dann ist eure Stimme gefragt. Im Voting-Tool könnt ihr eure Favoritin wählen und ihr mit etwas Glück zum Finaleinzug verhelfen. Bei der Auswertung zählt jeweils 1/3-Onlinevoting, 1/3 Louisa Models und 1/3 AZ-Jury.

Eines sei an dieser Stelle jetzt schon verraten: Die Wahl wird nicht einfach!