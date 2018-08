Beim Bike & Style sind neben der Schönen Münchnerin zum Startschuss noch viele weitere Aktionen geboten. Internationale Superstars und deutsche Top-Fahrer zeigen am Wochenende bei Freestyle-Shows ihr Können. Wen es juckt, selbst aufs Bike zu steigen, der kann auf der Teststrecke für Mountain-E-Bikes die neuesten Modelle ausprobieren. Fahrrad-Interessierte können an den Showtagen an den Profi-Workshops teilnehmen.

Die Wildcard-Kandidatinnen am Flughafen München in der Übersicht:

Ramona (23), Studentin Foto: Tuan Photography



Nicola (18), Schülerin Foto: Philipp Koch Photography



Sophia (22), Studentin Foto: Tuan Photography



Jessica (23), Marketing Managerin Foto: privat



Sophie (22), Bankkauffrau Foto: Tuan Photography



Janine (26), Studentin Foto: Philipp Koch Photography



Nadine (22), Studentin Foto: Tuan Photography





Valeriia (24), selbstständig Foto: Philipp Koch Photography

Sandrin (23), Studentin Foto: Tuan Photography



Christina (20), Bürokauffrau Foto: Tuan Photography





Michaela (24), Verwaltungsangestellte Foto: Tuan Photography



Lea-Catherine (19), Bürokauffrau Foto: Tuan Photography



Veronika (20), Produktdesignerin Foto: Philipp Koch Photography



Die Preise für die Schöne Münchnerin

1. Preis: ein Opel ADAM von HÄUSLER

2. Preis: Zartes Perlencollier mit Weißgold-Schloss von Juwelier FRIDRICH

3. Preis: LOLA PALTINGER-Dirndl im Wert von 3.000 Euro