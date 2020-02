Wiener Opernball Bekanntgabe vertagt: Die Posse um Richard Lugners Stargast geht weiter

Geht es so weiter, muss Richard "Mörtel" Lugner (87) am 20. Februar wohl noch allein auf dem Wiener Opernball antanzen. Am Donnerstagnachmittag wollte der Gastgeber in einer Pressekonferenz seine diesjährige Begleitung bekanntgeben - doch dann klingelte sein Telefon. Und ehe der 87-Jährige einen Namen nennen konnte, ruderte er auch schon wieder zurück.