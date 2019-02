Wie lässt sich das Modell des Bundeslandes Wien auf die Kommune München übertragen? Es heißt, diese Spielräume hätten wir hier nicht.

Ich fürchte, das ist nicht ganz falsch. Wir haben den Vorteil, dass die Baugesetze Landessachen sind – und wir sind Stadt und Land. Das wäre – denke ich, aber ich bin kein Spezialist in Deutschland – die Bundesregierung, die das veranlassen müsste. Was aber an sich keine Schwierigkeit ist, den Kommunen das Recht einzuräumen, eine Widmungskategorie "geförderter Wohnraum" umzusetzen. Das ist ja nicht nur in München ein Thema. Grund und Boden sind begrenzt, mit der Nachfrage steigen die Preise – es sei denn, die Politik greift ein. Jedes Land muss das auf seine Art umsetzen, wie das in seine Verfassung passt.