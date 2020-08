Wien vor Kiel und Köln Der letzte Wunsch-"Tatort" ist "Die Faust" mit Harald Krassnitzer

Lohnt sich das Einschalten?

Ja, denn sowohl der Fall als auch die immer spannende Chemie zwischen den Protagonisten hält den Spannungsbogen aufrecht. Harald Krassnitzer erklärte die Stärke des österreichischen "Tatort"-Teams im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news zur Erstausstrahlung Anfang 2018 so: "Warum ist dieses Duo erfolgreich? Nicht weil wir 90 Minuten lang Pausenclowns spielen, die am laufenden Band Lustigkeiten oder Halblustigkeiten von sich geben, sondern weil wir eine Geschichte erzählen, die spannend ist. Dass wir darin eingebettet sind, ist gut, aber im Zentrum von dem, was wir tun, steht immer noch ein spannender Krimi und in diesem Fall fast ein Thriller."