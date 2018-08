Wiedersehen zweier Elben Liv Tyler und Orlando Bloom feiern "Der Herr der Ringe"-Reunion

Fast siebzehn Jahre ist es her, dass mit "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" der erste Teil der Mittelerde-Trilogie von Kultregisseur Peter Jackson (56) in die Kinos kam. Am Set der drei "Der Herr der Ringe"-Verfilmungen entstanden viele Freundschaften - darunter auch zwischen Liv Tyler (41, "The Strangers") und Orlando Bloom (41, "Unlocked"). Nun haben sich die beiden Schauspieler in London wieder getroffen, wo Bloom derzeit für das Theaterstück "Killer Joe" auf der Bühne steht.