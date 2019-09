Wiedersehen in der 3. Liga

Rund vier Jahre später kommt es am Montag in Ingolstadt (19 Uhr, Magenta Sport) zum nächsten Pflichttermin der beiden Oberbayern. Diesmal unter ganz anderen Voraussetzungen. Die Hachinger haben den Weg in den Profi-Fußball zurückgefunden und peilen nach Jahren des Aufbaus den Aufstieg in die 2. Liga an. Das wollen auch die Ingolstädter, die sich aber nach ihrem Abstieg im Vorjahr neu finden müssen. Eigentlich als Favorit in die Saison gestartet, verloren die Schanzer zuletzt drei Spiele in Folge.