16 Jahre später haben sich die beiden Frauen in Dangast an der Nordseeküste wieder getroffen. Hier, wo Naddel sich mit drei Jobs über Wasser hält, stattet ihr die acht Jahre ältere Désirée Nick einen Besuch ab. "Ich habe das Bungee-Jumping von Naddels Leben verfolgt und wollte mal nach dem Rechten sehen", erklärt Nick der "Bild" ihren Ausflug in den hohen Norden.