Wiedersehen mit "Vorstadtweiber"-Star "Tatort: Glück allein": Lohnt sich das Einschalten beim Wien-Krimi?

Worum geht's im "Tatort: Glück allein"?

Für Eisner und Fellner ist es nicht ungewöhnlich, an übergeordneter Stelle anzuecken. Dass sie der Innenminister persönlich von einem Fall fernhalten möchte, spornt die beiden erst recht an: Sie überhören einfach die Anweisung ihres Chefs Ernst Rauter (Hubert Kramar) und fahren zum Haus des Politikers Raoul Ladurner (Cornelius Obonya), in dem ein Blutbad angerichtet wurde. Für dessen Frau kommt jede Hilfe zu spät, die zehnjährige Tochter liegt schwerverletzt im künstlichen Koma.