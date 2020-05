Wiedersehen mit Temuera Morrison "The Mandalorian": Dieser Schauspieler soll Boba Fett spielen

Neue Folgen ab Herbst

Der berühmte Kopfgeldjäger tauchte erstmals in "Das Imperium schlägt zurück" (1980) auf und gilt eigentlich seit "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983) als tot, nachdem er in die Grube des Sarlaccs fiel. Gespielt wurde Boba Fett in der Original-Trilogie von Jeremy Bulloch (75). Was der berühmte Kopfgeldjäger in Staffel zwei von "The Mandalorian" treibt, erfahren die Fans wohl ab Herbst, dann sollen die neuen Folgen der Serie anlaufen.