Wiedersehen mit Sibel Kekilli Wunsch-Krimi am Sonntag: "Borowski und das Meer"

Die Handlung des Wunsch-Krimis "Borowski und das Meer"

Im Kampf um Tiefseeschürfrechte auf der Suche nach seltenen Erden, die für die Handy-Herstellung unabdingbar sind, gibt es Opfer. Eines in Australien und jetzt auch eines in Deutschlands hohem Norden. Auf einem nächtlichen Bootsausflug der Firma Marex, der weltweit führenden Firma beim Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee, wird der Jurist Sven Adam (Andreas Patton, 57) spektakulär erschossen. Seine Leiche kippt über Bord und verschwindet im Meer. Doch der Mann scheint seinen Tod geahnt zu haben. Vieles konnte er noch vorbereiten.