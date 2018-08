Wiedersehen mit dem "Friends"-Star David Schwimmer übernimmt Gastrolle bei "Will & Grace"

Schwimmer kehrt damit fast 15 Jahre nach dem Aus der Kultserie "Friends", in der er zehn Staffeln lang als Ross Geller zu sehen war, zu seinen Sitcom-Ursprüngen zurück. Zuletzt begeisterte er in der preisgekrönten Drama-Serie "The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story" als Robert Kardashian, die ihm 2016 seine zweite Emmy-Nominierung einbrachte. Schon 1995 wurde er für seine Leistung in "Friends" nominiert.