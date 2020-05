Wiedersehen mit alten Bekannten? Für die Sommerpause: Diese "Tatort"-Folgen stehen zur Wahl

Wer noch weiter in die "Tatort"-Vergangenheit zurückreisen will, kann für "Tatort: Habgier" (1999) abstimmen. Darin ermitteln Stoever (Manfred Krug) und Brockmöller (Charles Brauer), die seit 2001 außer Dienst sind. Ebenfalls aus dem Jahr 1999 stammt der "Tatort: Bienzle und die blinde Wut". Dietz-Werner Steck (1936-2016) löste von 1992 bis 2007 Fälle in Stuttgart.