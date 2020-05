In Phase 3 will Baumgärtner wieder europaweit für einen Besuch in München werben. Wichtig sei dafür neben der Aufhebung von Reisebeschränkungen auch die Wiederaufnahme von Flug- beziehungsweise anderen wichtigen Verkehrsverbindungen. Baumgärtner appelliert jedoch: "Wir müssen uns zunächst vordringlich auf die Phasen 1 und 2 konzentrieren." Auch müsse man berücksichtigen, dass die Aufhebung unterschiedlicher Reiseeinschränkungen wieder mit steigenden Ansteckungsgefahren verbunden sein könnten.

Ein wichtiges Angebot – für Münchner sowie Touristen – sei die Aktion "Sommer in der Stadt", die der Stadtrat bereits beschlossen hat. Die Grundidee: An verschiedenen Orten in der Stadt sollen Wiesn-Buden und kleinere Fahrgeschäfte aufgestellt werden. Kulturschaffende und Schausteller sollen zudem die Möglichkeit bekommen, auf kleinen Bühnen ihre Darbietungen aufführen zu können. "Eine tolle Aktion", lobte Schottenhamel.

Die SPD-Volt-Fraktion hatte gefordert, dass es auch günstige oder Gratis-Angebote geben soll – in Kooperation mit örtlichen kulturellen Einrichtungen. Der Vorschlag fand gestern im Stadtrat Zustimmung.

