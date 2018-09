Wieder vor der Kamera "Jerks": Drehstart der Serie mit Christian Ulmen und Fahri Yardim

Christian Ulmen (42, "Maria, ihm schmeckt's nicht") und Fahri Yardim (38, "Whatever Happens") stehen wieder für "jerks." vor der Kamera. Die Dreharbeiten zu den zehn neuen Folgen werden in Potsdam stattfinden und zwei Monate dauern. Die Premiere ist für das erste Halbjahr 2019 geplant. Die Serie wird erst bei Maxdome gezeigt und wandert dann zu ProSieben. Bereits im Mai dieses Jahres wurde bekannt gegeben, dass die Sender die Eigenproduktion fortsetzen werden. In Staffel 3 müssen sich die Freunde zusammenraufen.