Wieder schwanger? Neuer Instagram-Schlagabtausch zwischen Blake Lively und Ryan Reynolds

Lustige Reaktion von Ryan Reynolds

Ryan Reynolds reagierte im Stil einer E-Mail-Abwesenheitsnotiz auf den Kommentar seiner Frau. Er werde ab dem 22. Juli "bis in alle Ewigkeit nie wieder im Büro sein. Solltest du in meiner Abwesenheit sofortige Hilfe benötigen, wende dich bitte an jemand anderen." Andernfalls werde er so schnell wie möglich antworten - nach seiner unwahrscheinlichen Rückkehr.