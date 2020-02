Das ist dann doch nicht der mittlerweile bekannte (und viel diskutierte) CSU-Slogan zum Radverkehr in München. Sondern eine Fälschung. Allerdings eine gut gemachte, wie CSU-Sprecher Frank Gübner auf Nachfrage sagt. Mehrere dieser Plakate wurden am Dienstag in München gesichtet, etwa im Westend.