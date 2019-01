Titelsammler und Goldmedaillengewinner

Mit seiner Härte gegen die Gegner und sich selbst hat der Titelsammler die große Ära der französischen Handballer in den vergangenen 16 Jahren maßgeblich mitgestaltet. Für den gebürtigen Serben, der 2012 in eine Wettmanipulationsaffäre verstrickt war, wäre ein WM-Start in Deutschland das 21. große Turnier in Folge. Er holte mit der Equipe Tricolore zweimal Olympiagold (2008 und 2012), wurde zwischen 2006 und 2018 viermal Welt- und dreimal Europameister.