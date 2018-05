"Alles was zählt"-Schauspieler Klentze hatte nicht so viel Erfolg, im Gegenteil. Der Quickstep zu "When I Find Love Again" von James Blunt war etwas zu quick für ihn. Direkt am Anfang der Performance knickte er unglücklich um, brach den Tanz ab und bat um fünf Minuten, um sich wieder zu sammeln. Die verstrichen aber ereignislos, weswegen zunächst Ingolf Lück (60) und Ekaterina Leonova (31) vorrückten - und mit ihrer Rumba zu Ozzy Osbournes "Dreamer" die Jury begeistern und sagenhafte 29 Punkte holen konnten.