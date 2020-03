Llambi schwingt das Tanzbein

TV-Sternchen Laura Müller (19) und Christian Polanc (41) schwebten für ihren Paso Doble zu den Klängen von "I love Rock 'n' Roll" von Arrows vor einem Meer aus Pyro-Effekten. Damit verdienten sie sich 24 Punkte und das Lob von Llambi: "Würdig, glaubhaft, ein schöner Paso Doble".

Für das Highlight des Abends sorgte Komikerin Ilka Bessin (48) - allerdings nicht zusammen mit Erich Klann (32) und ihrer 15-Punkte-Rumba zu Chicagos "If you leave me now". Nach dem Auftritt holte sie sich einfach Juror Llambi auf die Tanzfläche, wo die beiden zusammen noch einmal kurz eine Rumba performten. Für diese Aktion hätten die beiden auf jeden Fall die vollen 30 Punkte verdient.

Zu den Klängen von Foreigners "Cold As Ice" wirbelten Schauspieler Martin Klempnow (46) und Marta Arndt (30) durch das Studio. Vor allem sein Solo-Part begeisterte. "Du hast gekämpft. Das ist es, was wir sehen möchten", meinte Mabuse. Die 20 Punkte der beiden konnte das folgende Tanzpaar aber noch einmal deutlich toppen. Sportkletterer Moritz Hans (23) und Renata Lusin (32) zeigten einen nahezu perfekten Charleston zu "You're the one that i want". "Du warst mega! [...] John Travolta ist wiedergeboren", schwärmte González. 29 Zähler!

Den Abschluss machten die Artistin Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39) mit einem Slowfox zu "Close to you" von den Carpenters. In ihrem Kopf sei bei dem Tanz die ganze Zeit das Wort "Klasse" gewesen, urteilte Mabuse. Zwar gab es insgesamt 23 Punkte, sie könne aber "viel, viel, viel, viel mehr", erklärte Llambi. Mit einer solchen Leistung waren sie sicher - ganz im Gegensatz zu Ulrike von der Groeben, Ailton, Pehlivan und Lamers, die allesamt zittern mussten. Schlussendlich bekam Ailton nicht genügend Anrufe und musste seine Tanzschuhe packen. Das Ausscheiden war nach der vorangegangenen Punktevergabe aber auch abzusehen.

