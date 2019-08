Wieder behoben? Amazon Prime Video: Weltweite Ausfälle beim Streamingdienst

Da möchte man nach einer Party noch ein bisschen runterkommen oder sich die Zeit vertreiben, weil man nicht schlafen kann, und dann ist Amazon Prime Video down. So oder so ähnlich haben tausende Nutzer die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erlebt. Das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, dass User weltweit in den vergangenen Stunden Probleme mit dem Streamingdienst hatten. Mittlerweile scheint aber wieder größtenteils alles zu funktionieren.