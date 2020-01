Ordensschwestern haben sogar Pornofilme angesehen

Zu berichten hatte ich also über Diskussionen mit Titeln wie: "Weltpriester nach dem Konzil", "Amt und Autorität", "Veraltetes Glaubensbekenntnis?" "Revolution statt Reform?" (Die Fragezeichen erschienen manchen unnötig).

Einmal mussten sich Pädagogen, darunter Ordensschwestern, sogar Pornofilme anschauen, zur Information bei einer Tagung über Sexualerziehung. Diese ganze zensurfreie Öffnung, so äußerte Henrich seinen Dank noch im Rückblick, sei nur möglich gewesen durch das wohlwollende Patronat von Julius Kardinal Döpfner (1913 – 1976).

Freiheit und Manipulation in der Kirche

"Das Zeitalter der einsamen Beschlüsse in der Kirche sollte auf allen Ebenen zu Ende gehen," forderte Professor Ferdinand Klostermann vom Institut für praktische Theologie der Universität Wien am 24. Februar 1970 in der Münchner Akademie. Angesichts des wachsenden Priestermangels und Nachlassens von Gottesdienstbesuchen sprachen sich Tagungsredner auch für einen kollektiven Führungsstil aus, und nicht zuletzt wurde der Zölibat immer wieder angegriffen: Er führe zur Entfremdung zwischen Laien und Priestern und zu deren sozialer Isolation, hieß es. Vorsteher einer katholischen Gemeinde müsse nicht unbedingt ein Priester sein und nicht unbedingt ein Mann. Mit vorgehaltener Hand meinte der eine oder andere Teilnehmer sogar, der Katholischen Kirche könnte jetzt ein neuer Luther nicht schaden.

Der Streit der Geistigen und Geistlichen erreichte seinen Höhepunkt am 18. März 1970. Auf der Jahresfeier der Akademie sprach der Jesuit Karl Rahner (1904 – 1984) über "Freiheit und Manipulation in der Kirche". Vor prominenten Gästen plädierte der damals schon hoch angesehene Theologe für "Basisgruppen" in der Kirche sowie für die Befristung der Amtszeit von Päpsten und anderen hohen Amtsträgern.

Demonstratives Schweigen zur Zölibatsfrage

Bei deutschen Bischöfen und auch in Rom erkannte er "in der Sexualmoral, in der Zölibatsfrage und so weiter ein letztlich hilfloses und wirkungslos anmutendes Beharren auf ihre formale Autorität".

Man huldige immer noch einem veralteten Vaterbild und verstehe nicht, die neuen Freiheiten zu nutzen. Im Hinblick auf das demonstrative Schweigen zur aktuell gewordenen Zölibatsfrage nannte Rahner die 50 deutschen Bischöfe "feudalistisch, unhöflich und paternalistisch".

Derartige Fundamentalkritik konnte einem Theologen wie Joseph Ratzinger natürlich nicht gefallen.

Die 1968er? Für Benedikt "Spinnereien und Zerstörung"

Zwar hatte Ratzinger, der vor seiner Berufung zum Münchner Erzbischof im Jahr 1977 als Professor für Katholische Dogmatik zwischen Tübingen und Regensburg gependelt war, mit dem 23 Jahre älteren Rahner am Konzilstext mitgearbeitet, hatte mit ihm und Kardinal Karl Lehmann sogar für eine Überprüfung des Zölibatsgesetzes gestimmt.

Doch im Juni 1965 fragte er sich, "ob die Dinge unter dem Kommando der sogenannten Konservativen nicht immer noch besser standen, als sie unter der Herrschaft des Progressismus stehen könnten". Für den gesellschaftlichen Umbruch von 1968 fand der emeritierte Papst in seinen "letzten Gesprächen" von 2016 nur ein Wort: "Spinnereien und Zerstörung". Und überhaupt: "Die Entchristlichung geht weiter."

Döpfner, der große Reformer

Dem großen Reformer Döpfner wurde in München auch posthum noch manche Ehrung zuteil, zum Beispiel die Benennung einer repräsentativen Straße (während sich eine kurze Karl-Rahner-Straße in Untermenzing versteckt). In Rom allerdings, so hat der Archivar Professor Klaus Wittstadt entdeckt, habe man die hervorragende Rolle des Münchner Kardinals beim Konzil heruntergespielt und sogar einen Gedenkstein manipuliert.

Der Beitrag stützt sich unter anderem auf die Bücher "München 68" und "Rebellen, Reformer, Regenten" von Karl Stankiewitz sowie "Benedikt XVI. Letzte Gespräche" von Peter Seewald.