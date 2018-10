Wie viel wiegt die Schuld des Menschen? ZDF dreht die dritte Staffel "Schuld nach Ferdinand von Schirach"

Die Frage nach der Schuld

Der Hauptaspekt in allen vier Folgen ist die Frage nach der Schuld eines Menschen und wie sie zu wiegen sei. Moritz Bleibtreu schlüpft in die Rolle des Anwalts Friedrich Kronberg und vertritt dabei eine junge Frau, die ihr Kind getötet hat und einen Mann, der wegen schwerer Körperverletzung angeklagt ist. In der dritten Folge steht ein Angestellter vor Gericht, der in ein Drogengeschäft verwickelt wurde und in der letzten Folge trifft Kronberg dann sogar auf seinen Jugendfreund Richard, gespielt von Oliver Masucci.