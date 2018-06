Wie schlecht geht es ihm wirklich? Paris Jackson äußert sich zu ihrem angeblich todkranken Großvater Joe

Auch Joe Jacksons Tochter Janet (52, "Janet") äußerte sich öffentlich zu ihrem Vater. Sie erhielt am Wochenende eine Auszeichnung bei den Radio Disney Awards und lobte ihren als sehr herrisch bekannten Vater in den höchsten Tönen. Laut der Seite "TMZ" sagte sie in ihrer Dankesrede, dass ihr Vater sie "zu dem Besten angetrieben habe, das sie geben kann." Viele sahen darin ebenfalls ein Zeichen, dass es tatsächlich schlecht um den 89-Jährigen bestellt ist.