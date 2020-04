Wie reich ist der Rapper wirklich? Kanye West laut "Forbes" jetzt Milliardär - und darüber verärgert

Der Streit um die Milliarden-Marke zwischen "Forbes" und Kanye West fing schon vergangenes Jahr an, als das Magazin eine Forderung Wests wegen unzureichender Belege ausschlug. West fühlte sich offenbar gekränkt: "Mich zu bitten, das irgendwie in Zahlen zu übersetzen, ist so, wie deine Großmutter zu fragen, wie das genaue Rezept des Kuchens ist." Im November stellte "Forbes" dann klar, den Musiker in die Liste aufnehmen zu wollen, sollte er nachweislich die nötigen Kriterien erfüllen: "Wir versichern dir, Kanye, wir beobachten dich genau - wenn du es schaffst, bist du der Erste, der es erfährt."