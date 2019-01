Heuer sind es nicht die Frauen, sondern zwei Maden-Machos, die sich (bislang nur) verbal an die Gurgel gehen. Currywurst-Mann Chris Töpperwien und Mucki-Millionär Bastian Yotta feinden sich im Dschungelcamp so heftig an, dass mancher ein Eingreifen von RTL fordert. Nur Gisele Oppermann tut das, was sie am besten kann: Weinen.