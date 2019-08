München - Der Aushang am Michaelibad sagt alles: Das gesamte Michaelibad - also Hallenbad, Sauna und Freibad - musste wegen Reparaturen an einer Wasserleitung am Mittwoch gesperrt werden. Viele Badegäste waren enttäuscht, die Stadtwerke bitten um Verständnis und versichern: "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung."