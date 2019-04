"Wie konntest du?" Julian Assange verhaftet: Pamela Anderson ist "geschockt"

Wikileaks-Gründer Julian Assange hatte sich 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London geflüchtet und dort politisches Asyl erhalten, nachdem im Herbst 2010 in Schweden Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn erhoben worden waren. Er fürchtete, von Schweden in die USA ausgeliefert zu werden. Seine Whistleblower-Plattform veröffentlichte mehrfach unter anderem interne Dokumente der US-Armee und von US-Behörden im Internet. Deswegen droht Assange ein Strafprozess in den USA.