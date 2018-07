Wie kommen ihre Werke an? Hollywood-Stars, die Geschichten schrieben

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton (71) hat es gerade zusammen mit Bestsellerautor James Patterson (71) mit "The President Is Missing" getan. Und auch Hollywood-Star Krysten Ritter (36, "Marvel's Jessica Jones") ist unter die Schriftsteller gegangen: Ihr Thriller "Bonfire - Sie gehörte nie dazu" erscheint im August auf Deutsch. Anwältin Abby Williams kehrt darin in ihre Heimatstadt zurück, um in einem Umweltskandal zu ermitteln. Dort trifft sie auf die Clique, die sie früher tyrannisiert hat...