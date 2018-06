In einem Antrag fordern sie, die aktuell geplante Akku-Tram noch einmal mit diesen Straßenbahn-Typen zu vergleichen. Der Hauptunterschied zwischen der Akku-Tram und den Modellen aus Augsburg und Bordeaux besteht in der Stromversorgung. So kommt die Akku-Tram um die fünf Kilometer ohne direkten Strom aus, davor und danach allerdings, muss sie ans Netz angeschlossen werden. Im Fall der Gartentram heißt das: Sie käme zwar durch den Englischen Garten, in den umliegenden Straßen allerdings müssten Oberleitungen errichtet werden.