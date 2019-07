München - Bereits am vergangenen Montagabend wollte eine 38-jährige Münchnerin bei der Polizeiinspektion 24 in Perlach ihr Fahrrad als gestohlen melden. Als sie im Warteraum saß, sah sie den tatverdächtigen Fahrraddieb, einen 15-jährigen Münchner Bub, an der Polizeiwache vorbeiradeln.