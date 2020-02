Wie ihr Vater, Großvater und Urgroßvater Dwayne Johnsons Tochter Simone will Profi-Wrestlerin werden

In einem Instagram-Post schreibt die 18-Jährige: "An das kleine Mädchen, dass sich ins Wrestling verliebt hat und sagte: 'Das wird eines Tages mein Leben sein'. Das ist an dich." Sie sei demütig, dankbar und bereit zu arbeiten. "Los geht's." Auch Vater Dwayne Johnson meldete sich via Instagram zu Wort: "So stolz. Lebe deinen Traum. An die Arbeit", kommentierte er ein Bild, das ihn mit seiner Tochter zeigt.