Teilnahme beim LOTTO Bayern MusicAward: So funktioniert es

Auch bei der zweiten Auflage des LOTTO Bayern Music Awards werden wieder Songs gesucht, die sich auf spannende Art und Weise mit den Themen Glück, Freude und Zufriedenheit auseinandersetzen. Der Kreativität der Musiker sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die Bandbreite ist groß, und jede Stilrichtung ist erlaubt. Querdenken, Ideen freien Lauf lassen, einfach loslegen und bewerben!

Beim Online-Voting Stimmen sammeln.

Nachdem ein musikalischer Beitrag hochgeladen wurde und die Abstimmungsrunden ab August losgehen, kann jeder seine Stimme im Onlinevoting abgeben und seinen Künstler aus einem Regierungsbezirk (Niederbayern, Oberfranken, Unterfranken, Mittelfranken, Oberpfalz, Schwaben, Oberbayern) wählen. Die Sieger der einzelnen Regierungsbezirke werden anschließend erneut zum finalen Onlinevoting gestellt und dürften ihren Song beim Finale in München aufführen. Das Besondere? Auch Online darf der Finalsong gevotet werden. Das Ergebnis des Publikums ist eine Stimme der Fachjury und kann somit zum Gewinnersong verhelfen! Im Rahmen der Song Contest Veranstaltung am 18. Oktober 2018 in München wird der Sieger durch eine Fachjury und das vorherige Onlinevoting gekürt.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Nun heißt es also für alle: Ran an die Instrumente! Und mit etwas Glück könnt ihr auf der Preisverleihung des LOTTO Bayern Music Award für das Gewinnerfoto posieren und einen der mega Preise gewinnen - LOTTO Bayern freut sich auf jeden Beitrag!