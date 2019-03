Babyname bekannt: Sohn der Carpendales heißt Mads

Wie kommt der Name bei den Followern an? "Ich finde außergewöhnlich. Zumindest habe ich ihn noch nie gehört", schreibt ein Fan. Ein anderer meint: "Kommt's gut wieder heim! Und ein schöner Name für euren süßen Zwerg." Nur eine Frage bleibt tatsächlich noch ungeklärt: "Wie spricht man Mads aus? 'Mäds' oder 'Mads'?"