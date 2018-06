Wie geht es ihr? Heather Locklear drohte mit Selbstmord

In den vergangenen Wochen hatte die Polizei mehrmals wegen der Schauspielerin ausrücken müssen. Ende Februar soll sie angeblich ihren Freund geschlagen haben, woraufhin sie in Handschellen abgeführt worden war. Dabei soll sie den anwesenden Polizisten gedroht haben, diese zu erschießen, wenn sie sich jemals wieder in ihr Haus wagen würden. Daraufhin durchsuchten Beamte ihr Haus nach einer Schusswaffe, die Locklear 1985 erworben haben soll. Fündig sei die Polizei aber nicht geworden, hieß es damals.