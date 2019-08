Fans konnten ihren Augen kaum trauen: Andreas Gabalier meldete sich am Wochenende auf Facebook zu Wort und erklärte, wie dramatisch schlecht es ihm geht. Er liegt mit einer Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus, so der 34-Jährige am Sonntag. Am Montagabend musste er gar verkünden, dass ein Konzert abgesagt werden muss. Gabalier hängt noch immer am Tropf und leidet an einer komplizierten Virus-Infektion.