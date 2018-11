Wie geht es dem Auswanderer? Jens Büchner im Krankenhaus: Ehefrau Daniela hält Händchen

Wie geht es Jens Büchner (49, "Pleite aber sexy")? Diese Frage stellen sich die Fans des "Goodbye Deutschland"-Auswanderers schon seit mehreren Tagen. Der 49-Jährige liegt in einem Krankenhaus im spanischen Palma, sein Gesundheitszustand ist laut Ehefrau Daniela Büchner (40) kritisch. Am Dienstag richtete sie bei Instagram die Worte an ihren Malle-Jens: "Im engsten Familienkreis sind wir an deiner Seite." Und daran hält sie sich.