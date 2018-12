Wie geht er wohl? Abschiedskrimi von Matthias Brandt: So ist "Polizeiruf 110: Tatorte"

Doch von Meuffels ist kein Freund voreiliger Theorien. Er sieht zu viele Ungereimtheiten, die keinen Sinn ergeben. Er sucht den Austausch mit Constanze Hermann (Barbara Auer), seiner ehemaligen Kollegin aus Hamburg, die seit einiger Zeit an der Polizeischule in Nürnberg unterrichtet, und ihm schon zweimal bei einer Falllösung zur Seite stand. Mit ihr verbindet von Meuffels eine ambivalente Beziehung, die über die berufliche Ebene hinausgeht. Und so kämpft er in seinem letzten Fall gleich an zwei Fronten.