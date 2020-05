Wie funktioniert die App? Corona-Warn-App der Regierung: Antworten auf die wichtigsten Fragen

Am Mittwoch hat das französische Parlament dem Einsatz einer Warn-App zugestimmt, mit deren Hilfe das Coronavirus weiter eingedämmt werden soll. Laut Medienberichten soll die "StopCovid"-App, die in den kommenden Tagen an den Start gehen soll, ihre Nutzer unter anderem warnen, wenn sie sich in der nahen Umgebung Infizierter aufgehalten haben. In Deutschland soll eine vergleichbare Corona-Warn-App bis voraussichtlich Mitte Juni fertiggestellt und veröffentlicht werden.