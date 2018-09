Wie fit sind Ihre Kinder im Wasser? Haben Landshuter Schulen bald keine Schwimmlehrer mehr?

Das kann auch Beate Loria, Rektorin der Grundschule Carl-Orff bestätigen: "Ich habe schon das Gefühl, dass von Jahr zu Jahr mehr Nichtschwimmer unter den Schülern sind. Sie machen bei uns sicher ein Drittel aus."

An der Grundschule St. Nikola seien es sogar die Hälfte der Schüler der dritten Klassen, wie Schulleiterin Meindl erklärt. Auch der große Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund spiele dabei eine Rolle: "In gewisser Weise ist das auch kulturell bedingt. In vielen Fällen können deren Eltern auch nicht schwimmen oder es ist in der Kultur nicht üblich."

Geübt werden soll schon in der 2. Klasse

Das Projekt "Sicher schwimmen", das gemeinsam mit dem Schwimmclub 53 ins Leben gerufen wurde, soll dem Problem Abhilfe schaffen. Dabei werden die Schüler schon in der zweiten Klasse während der sogenannten "Schwimmwoche" intensiv ans Schwimmen herangeführt.

Und auch der reguläre Schwimmunterricht, der in den dritten Klassen stattfindet, soll von Schwimmtrainern des SC 53 unterstützt werden. Dieses Schuljahr könne man den Bedarf an Schwimmlehrern zwar noch genau abdecken, heißt es von den befragten Grundschulen im Stadtgebiet, doch "auf lange Sicht könnte das schon ein Problem werden", so Yasmin Hajek, Schulleiterin der Grundschule St. Wolfgang.

Ausreichend Kapazitäten seien zumindest vorhanden, wie es vonseiten der Stadtwerke heißt. Derzeit wird das Hallenbad von 14 Schulen für den Schwimmunterricht genutzt. Fünf Stunden seien aber sogar noch frei, die durchaus noch von zwei Klassen belegt werden könnten.

"Außerdem gibt es ja neben dem Hallenbad in Landshut auch das Ergomar in Ergolding", sagt Susanne Franck, Pressesprecherin der Stadtwerke.